Михайловский: в России не понимают всей серьёзности ситуации — в Италии было так же

Российский футболист клуба итальянской серии D «Вастоджирарди» Владимир Михайловский рассказал о распространении коронавируса в стране. Напомним, Италия — самая пострадавшая от COVID-19 страна в Европе.
«Заниматься спортом пока не запретили. Но на севере Италии с этим строже — очень много заболевших. У нас в регионе можно выйти и побегать в пределах своего квартала. Занимается мало народу — я в квартале бегаю вообще один. Чуть раньше с одним парнем из команды ходили на четырёхкилометровую трассу на окраине города, но её сейчас закрыли.
Когда на севере уже было много случаев заражения, когда уже ввели общие правила поведения — не ходить группами, например, — многие относились к ограничениям несерьёзно. В Италии люди обожают посидеть вместе, пойти поужинать с друзьями, поболтать. Сейчас уже все поняли и начали соблюдать. В России пока не понимают всей серьёзности ситуации. Надеюсь, люди быстрее поймут: чем раньше примут серьезные меры, тем быстрее закончится эпидемия и болезнь не распространится до таких масштабов, как в Италии и Испании. В Китае сразу поняли. Всё заблокировали, запретили людям выходить из дома. Сейчас у них уже почти всё закончилось», — цитирует Михайловского «Р-Спорт».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось почти 600 тысяч человек, скончалось — более 27 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 130 тысяч. В Италии на 28 марта официально известно о 86 498 случаях заражения, более 9 тысяч случаев завершились смертельным исходом.
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