Футбол сегодня: в Беларуси продолжается 2-й тур, также состоятся товарищеские встречи

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были остановлены. Однако сегодня, 28 марта, состоится несколько матчей.



Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где продолжается 2-й тур национального чемпионата. В 13:00 мск начнётся матч «Слуцк» – «Динамо» (Брест), в 15:00 мск прозвучит стартовый свисток во встрече «Славия-Мозырь» – БАТЭ, в 17:00 мск начнётся матч «Минск» — «Динамо» (Минск), а завершится игровой день в Беларуси матчем «Городея» — «Шахтёр» (Солигорск), который пройдёт в 19:00 мск.



Сегодня состоится и множество товарищеских матчей в Швеции и Беларуси. В частности, в 13:00 мск начнётся встреча белорусских команд «Крумкачы» — «Сморгонь», а в 16:00 мск «Норрчепинг» начнёт матч с АИКом.



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.