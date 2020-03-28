«Лев Валерьянович, выздоравливай!» Сёмин поддержал Лещенко, который находится в реанимации

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал народного артиста РСФСР, члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко, заразившегося коронавирусной инфекцией.

«Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед. Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 24 марта Лещенко вместе с женой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония.