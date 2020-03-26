Состояние Льва Лещенко улучшилось

Состояние народного артиста РСФСР, члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко, заразившегося коронавирусной инфекцией, улучшилось, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.



По словам Мурашко, течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход.



Напомним, 24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония, сейчас он находится в реанимации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.