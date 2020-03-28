Крыховяк процитировал Черчилля, когда благодарил польских врачей

Полузащитник московского «Локомотива» и национальной команды Польши Гжегож Крыховяк поблагодарил представителей медицины родной страны за вклад по борьбе с коронавирусом, сообщает Super Express.

Гжегож начал выступление с цитаты бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Никогда ещё столь многие не были в долгу перед столь немногими», — сказал Крыховяк.

Гжегож выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 28 658 человек.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020