Крыховяк процитировал Черчилля, когда благодарил польских врачей
Полузащитник московского «Локомотива» и национальной команды Польши Гжегож Крыховяк поблагодарил представителей медицины родной страны за вклад по борьбе с коронавирусом, сообщает Super Express.
Гжегож начал выступление с цитаты бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
«Никогда ещё столь многие не были в долгу перед столь немногими», — сказал Крыховяк.
Гжегож выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 28 658 человек.
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