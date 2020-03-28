«Спартак» выключил освещение «Открытие Арены» в рамках «Часа Земли»

Освещение «Открытие Арены» было выключено на час в связи с акцией Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».

«Сегодня футбольный клуб «Спартак-Москва», стадион «Открытие Арена» и фонд «Спартак — детям» присоединились к значимой акции в поддержку экологии Земли. В знак неравнодушия к будущему планеты мы затемнили обложки наших соцсетей и выключили освещение на стадионе «Открытие Арена» с 20:30 до 21:30. А футболисты красно-белых во главе с капитаном Георгием Джикией обратились к болельщикам с призывом сделать наш общий дом лучше.



Сейчас, когда человечество столкнулось с масштабной пандемией, а футбол и другие развлечения ушли в тень, тема здоровья, заботы друг о друге и об окружающей всех нас среде особенно актуальна. Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».