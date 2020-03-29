«Барселона» передаст 30 тыс. масок департаменту здравоохранения Каталонии

Испанская «Барселона» передаст департаменту здравоохранения Каталонии 30 тыс. медицинских масок для борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее «Барса» передала Женералитету Каталонии принадлежащие ей спортивные объекты и сократила заработные платы игроков на 70%.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. Из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 27 туров с 58 очками, опережая мадридский «Реал» на два очка.