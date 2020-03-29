Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Годин: в Италии все были уверены, что коронавирус — это только китайская проблема

Годин: в Италии все были уверены, что коронавирус — это только китайская проблема
Футбол / Италия 0

Уругвайский защитник миланского «Интера» Диего Годин рассказал о распространении коронавируса в Италии, стране, в которой зафиксировано наибольшее число заражённых в Европе.

«Здоровье игроков подвергали опасности до самого последнего момента, смотрели, сможем ли мы играть и дальше, а чемпионат остановили, только когда ситуация стала критической. Теперь в Италии коллапс в здравоохранении, не хватает врачей, не хватает аппаратов ИВЛ и мест в реанимациях.

Никто не воспринимал новости о коронавирусе всерьёз. Мы были уверены, что это исключительно проблема Китая, и что до других стран он не дойдёт. Меры принимались очень неспешно. Мы ещё несколько недель тринировались, играли без болельщиков. И только когда вирус обнаружили у Ругани из «Ювентуса», всё прекратилось. Наш последний матч в чемпионате как раз был с «Юве» — очевидно, что в нём участвовали и другие заражённые игроки", — приводит слова Година ESPN.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020