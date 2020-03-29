Годин: в Италии все были уверены, что коронавирус — это только китайская проблема

Уругвайский защитник миланского «Интера» Диего Годин рассказал о распространении коронавируса в Италии, стране, в которой зафиксировано наибольшее число заражённых в Европе.
«Здоровье игроков подвергали опасности до самого последнего момента, смотрели, сможем ли мы играть и дальше, а чемпионат остановили, только когда ситуация стала критической. Теперь в Италии коллапс в здравоохранении, не хватает врачей, не хватает аппаратов ИВЛ и мест в реанимациях.
Никто не воспринимал новости о коронавирусе всерьёз. Мы были уверены, что это исключительно проблема Китая, и что до других стран он не дойдёт. Меры принимались очень неспешно. Мы ещё несколько недель тринировались, играли без болельщиков. И только когда вирус обнаружили у Ругани из «Ювентуса», всё прекратилось. Наш последний матч в чемпионате как раз был с «Юве» — очевидно, что в нём участвовали и другие заражённые игроки", — приводит слова Година ESPN.
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