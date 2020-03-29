Тедеско: работа в сборной? Сейчас я тренер «Спартака», о следующих шагах не думаю

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил стать футбольным тренером.



«Мне нравилась быстрая обратная связь. Три дня ты тренируешь в Германии и уже получаешь результат. Когда выигрываешь, это лучшая профессия в мире. Когда проигрываешь — худшая. Работа в сборной? Никогда не думаю о следующих шагах в карьере. Сейчас я тренер «Спартака», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».



Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. На этом посту Тедеско сменил Олега Кононова, который подал в отставку после проигрыша в домашнем матче с «Оренбургом» (1:2). Ранее Тедеско возглавлял «Шальке-04».

«Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.