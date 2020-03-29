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Ребров рассказал детям про «Час Земли» и пообещал посадить дерево в этом году

Ребров рассказал детям про «Час Земли» и пообещал посадить дерево в этом году
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал сыновьям о ежегодной экологической акции «Час Земли», которая прошла вчера, 28 марта. С 20:30 до 21:30 мск по всему миру было отключено освещение на крупных объектах, в том числе на стадионе московского «Спартака». Впервые акция была проведена в 2007 году.

«Есть такой момент, что можем посадить дерево. Обещаю, посажу дерево. Аллею не посажу. Дерево посажу в этом году обязательно и помогу нашей планете. Ну и так, в обычной жизни мы должны обращать на это много внимания и помогать Земле, этому миру быть чище. И также мы всей семьей будем выбрасывать раздельно мусор. Обещаем?» – сказал голкипер московского «Спартака».

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

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