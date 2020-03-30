«Женщины умирают, а он пишет о своих рейтингах». Линекер раскритиковал Трампа

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что глава государства порадовался росту телерейтингов передач со своим участием.

«Даже на его умопомрачительно бессердечном, нарциссическом уровне это невероятно. Его соотечественники, женщины умирают, а он пишет в „твиттере“ о своих рейтингах», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Трамп в своём «твиттере» написал о том, что его выступления и брифинги на тему коронавируса на кабельных каналах привлекли аудиторию в 8,5 млн человек, что сравнимо с аудиторией финала сезона шоу «Холостяк».

На прошлой неделе рейтинг Трампа достиг исторического максимума в 47,1%.

Ранее Линекер поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сообщил о выявлении у себя заражения коронавирусом.