«Зенит» показал, как Осорио тренируется во время карантина

Петербургский «Зенит» выложил в «Твиттере» видео с домашней тренировки венесуэльского защитника команды Йордана Осорио.

На видео Осорио делает растяжку, отжимания и еще ряд упражнений. Все игроки «Зенита», как и других российских клубов, находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеют возможности тренироваться на базе. Все футболисты поддерживают форму дома.

Осорио перешёл в «Зенит» в августе 2019 года из португальского «Порту». В сезоне РПЛ-2019/2020 венесуэлец провёл за петербургскую команду три матча.