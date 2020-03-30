«Зенит» показал, как Осорио тренируется во время карантина
Петербургский «Зенит» выложил в «Твиттере» видео с домашней тренировки венесуэльского защитника команды Йордана Осорио.
На видео Осорио делает растяжку, отжимания и еще ряд упражнений. Все игроки «Зенита», как и других российских клубов, находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеют возможности тренироваться на базе. Все футболисты поддерживают форму дома.
Осорио перешёл в «Зенит» в августе 2019 года из португальского «Порту». В сезоне РПЛ-2019/2020 венесуэлец провёл за петербургскую команду три матча.
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