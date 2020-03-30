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Кержаков с сыном поставил химический опыт. Видео

Кержаков с сыном поставил химический опыт. Видео
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков показал в «Инстаграме», как проводит досуг.

На видео экс-нападающий ставит химический опыт вместе со своим сыном.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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