Кержаков с сыном поставил химический опыт. Видео
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков показал в «Инстаграме», как проводит досуг.
На видео экс-нападающий ставит химический опыт вместе со своим сыном.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.
Читайте также
- 30 марта 2020
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:51
-
11:19
-
11:08
-
10:54
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:37
-
09:34
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
07:05
-
06:03
-
05:45
-
05:24
-
04:57
-
04:43
-
04:13
-
04:01
-
03:38
-
03:20
-
02:44
-
02:23
-
01:45
-
00:59
-
00:44
-
00:40
-
00:23
-
00:18
- 29 марта 2020
-
23:58
Партнерский контент