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Головин назвал Фабрегаса лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть

Головин назвал Фабрегаса лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.

«Самый смешной игрок в команде? Самый весёлый – Слимани. Сто процентов.

Лучший футболист, с которым я играл? Фабрегас.

Какая команда нравилась в детстве? «Реал» Мадрид», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.

Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира – 2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ
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