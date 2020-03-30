Головин назвал Фабрегаса лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.



«Самый смешной игрок в команде? Самый весёлый – Слимани. Сто процентов.



Лучший футболист, с которым я играл? Фабрегас.



Какая команда нравилась в детстве? «Реал» Мадрид», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.



Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира – 2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.



В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ