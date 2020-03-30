Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.
«Лучший момент в моей карьере – это, наверное, переход в «Монако». И я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира.
Самый красивый гол – это, наверное, лондонскому «Арсеналу», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.
Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.
В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
- 30 марта 2020
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:51
-
11:19
-
11:08
-
10:54
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:37
-
09:34
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
07:05
-
06:03
-
05:45
-
05:24
-
04:57
-
04:43
-
04:13
-
04:01
-
03:38
-
03:20
-
02:44
-
02:23