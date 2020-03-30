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Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ

Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.

«Лучший момент в моей карьере – это, наверное, переход в «Монако». И я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира.

Самый красивый гол – это, наверное, лондонскому «Арсеналу», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.

Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Экс-игрок сборной Франции считает, что проблемы «Монако» должны закалить характер Головина
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