Головин: лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с игрой на ЧМ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.



«Лучший момент в моей карьере – это, наверное, переход в «Монако». И я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира.



Самый красивый гол – это, наверное, лондонскому «Арсеналу», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.



Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.



В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

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