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Мостовой: легко говорить «сидите дома», когда твой дом трёхэтажный и есть свой сад

Мостовой: легко говорить «сидите дома», когда твой дом трёхэтажный и есть свой сад
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал инцидент с полузащитником «Аякса» Квинси Промесом, нарушившим карантин и сыгравшим с друзьями на улице, а также высказался об ограничениях на фоне пандемии коронавируса.

«Мнение по данной ситуации двойственное. Есть люди, которые живут в своих домах, им что, нельзя выйти к себе во двор и пожонглировать мячом? Другое дело, что Промес был с друзьями. Но всё равно на какой-то закрытой территории.

За эти дни столько всего насмотрелись. Видел какую-то программу, известная актриса говорила: «Сидите дома». И я так же считаю. Но у неё дом трёхэтажный, свой сад, легко же говорить. А у нас 80% населения живёт в небольших квартирах. Тем более взрослые люди вообще могут в квартирах умереть, никто их даже не спасёт и не узнает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Промес нарушил карантин, сыграв в футбол с друзьями. В «Аяксе» отреагировали
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