Промес нарушил карантин, сыграв в футбол с друзьями. В «Аяксе» отреагировали

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», нарушил условия карантина, введённого в Нидерландах на фоне пандемии коронавируса.
В социальных сетях появилось видео, на котором 28-летний футболист играет в Амстердаме в компании нападающего «Гронингена» Дайшона Редана и ещё нескольких друзей. Действующие в стране правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видео присутствует около 10 человек.
Видео доступно на «Чемпионате».
На поведение Промеса уже отреагировали представители «Аякса».
«Мы обсудим эту ситуацию с Квинси и оставим это внутри клуба», — приводит заявление членов клуба vtbl.nl.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.
- 30 марта 2020
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