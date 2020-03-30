Промес нарушил карантин, сыграв в футбол с друзьями. В «Аяксе» отреагировали

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», нарушил условия карантина, введённого в Нидерландах на фоне пандемии коронавируса.



В социальных сетях появилось видео, на котором 28-летний футболист играет в Амстердаме в компании нападающего «Гронингена» Дайшона Редана и ещё нескольких друзей. Действующие в стране правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видео присутствует около 10 человек.

Видео доступно на «Чемпионате».

На поведение Промеса уже отреагировали представители «Аякса».



«Мы обсудим эту ситуацию с Квинси и оставим это внутри клуба», — приводит заявление членов клуба vtbl.nl.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.