Глушаков: дети звонят, спрашивают: «Где папа?». Мы же не можем сидеть и кукурузу охранять

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об остановке нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.



«Сначала нужно определиться с датой. Потом надо посмотреть, как решат президенты стран, потом ФИФА и УЕФА установят правила. Как мы решим — это будет самое последнее. Но футболист должен понимать, куда и к каким числам он должен готовиться. У ЦСКА карантин до 1 мая, а мы сидим. Может, у них есть своя информация. У нас вот нет информации. Должна быть единая дата. Я же не могу постоянно тут сидеть. Дети звонят, спрашивают: «Где папа?». Мы же не можем сидеть тут и кукурузу охранять. Хочется домой.



Чемпионат получается скомканный, остаётся восемь игр. Мы готовились на предсезонках. Сейчас все говорят, что «Ахмату» было бы выгодно отменить чемпионат, потому что мы стоим на вылет. Но мы готовы играть. Только скажите, как, что и когда», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Глушаков: может быть, Промес запутался в правилах карантина