Запущен песенный флешмоб в поддержку Лещенко, который заразился коронавирусом

Андрей Гайдель, директор культурного фонда певца и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко, обратился с просьбой поддержать артиста и его жену, которые заразились коронавирусной инфекцией.

«Уважаемые артисты, друзья и поклонники. Прошу принять участие в песенном флешмобе в поддержку процесса выздоровления Льва Лещенко и его супруги Ирины. Давайте каждый, кто может, запишет песню «Надежда» на видео и пошлёт свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине. Песни можно отправлять на официальный «инстаграм» @leshchenko_lv с хештегом #ЛевНадежда», — написал Гайдель в «Инстаграме».

Напомним, в конце марта из-за подозрения на коронавирус Лещенко вместе с женой Ириной положили в больницу в Коммунарке. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония. Позже ему стало лучше.

Ранее московский «Локомотив» выложил видео, в котором показал пустые трибуны «РЖД Арены» под песню Лещенко.