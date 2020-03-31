«Отоспитесь за весь рабочий год!» Советы ЦСКА о том, чем можно заняться на карантине

Московский ЦСКА опубликовал видео, в котором собрал много советов о том, как провести время дома в условиях карантина. Первой рекомендацией «армейцев» является сон.

«Отоспитесь за весь рабочий год!» — говорится в ролике.

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

«Армейцы», набрав 36 очков, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московский клуб одержал 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Напомним, нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. Чемпионат Европы, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.

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