Новый тест не выявил у Габбьядини коронавируса. Он был первым заразившимся в «Сампдории»

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал, как чувствовал себя после заражения коронавирусом, а также сообщил о результатах нового теста.
«Заболевания протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура и ещё пять или шесть дней неприятный кашель. Всё это время я находился дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, но по правилам мне нужно подождать ещё сутки и после этого провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус», — приводятся слова Габбьядини на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
28-летний форвард был первым игроком «Сампдории» с коронавирусом. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
- 31 марта 2020
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