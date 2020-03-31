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Джан дисквалифицирован на два матча за толчок Неймара

Джан дисквалифицирован на два матча за толчок Неймара
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан наказан двухматчевой дисквалификацией в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое наказание наложено на игрока из-за его удаления в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». На 88-й минуте Джан нарушил правила на нападающем французского клуба Неймаре, после чего между футболистами произошла стычка. Джан оттолкнул Неймара, из-за чего тот упал на газон, а полузащитник «шмелей» был удалён.

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

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