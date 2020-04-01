Санья: Погба лучше перейти в «Ювентус», а не «Реал». У мадридцев меньше потенциала

Бывший защитник национальной команды Франции Бакари Санья поделился мнением о возможном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» или мадридский «Реал».
«Думаю, Поль вернётся в «Ювентус», потому что там есть Криштиану Роналду и это тот клуб, где он блистал. Погба любит «Ювентус».
Полю будет непросто в «Реале». У них стареющая команда, которая находится не в лучшем состоянии, поэтому там будут многого от него ждать.
Да, Роналду уже не молодой парень, но он играет так, будто им является. У «Ювентуса» молодая команда. Считаю, что у них больше потенциала, чем у «Реала», если говорить о следующих двух или трёх сезонах», — приводит слова Санья Goal.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
- 1 апреля 2020
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