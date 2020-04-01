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Санья: Погба лучше перейти в «Ювентус», а не «Реал». У мадридцев меньше потенциала

Санья: Погба лучше перейти в «Ювентус», а не «Реал». У мадридцев меньше потенциала
Футбол / Англия 0

Бывший защитник национальной команды Франции Бакари Санья поделился мнением о возможном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» или мадридский «Реал».

«Думаю, Поль вернётся в «Ювентус», потому что там есть Криштиану Роналду и это тот клуб, где он блистал. Погба любит «Ювентус».

Полю будет непросто в «Реале». У них стареющая команда, которая находится не в лучшем состоянии, поэтому там будут многого от него ждать.

Да, Роналду уже не молодой парень, но он играет так, будто им является. У «Ювентуса» молодая команда. Считаю, что у них больше потенциала, чем у «Реала», если говорить о следующих двух или трёх сезонах», — приводит слова Санья Goal.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

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