CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%. Погба будет стоить € 35 млн

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии пандемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.
По подсчётом CIES, если сезон не возобновится до конца июня, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле. При этом некоторые из них подешевеют намного больше. Всё зависит от нескольких факторов: возраста футболиста, продолжительности его контракта, карьерного пути и последних выступлений.
Больше всего в цене потеряют стареющие игроки с краткосрочными соглашениями и те, кто мало выходил на поле в этом сезоне. В качестве примера Международный центр спортивных исследований приводит полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чья стоимость предположительно снизится с € 65 млн до € 35 млн.
Снижение трансферной стоимости составов европейских топ-клубов (11 марта → 30 июня)
1. «Интер» — € 773 млн → € 497 млн (-35,7%)
2. «Бавария» — € 809 млн → € 542 млн (-33,0%)
3. «Реал» — € 1100 млн → € 750 млн (-31,8%)
4. «Пари Сен-Жермен» — € 961 млн → € 659 млн (-31,4%)
5. «Барселона» — € 1170 млн → € 804 млн (-31,3%)
6. «Манчестер Сити» — € 1361 млн → € 949 млн (-30,3%)
7. «Манчестер Юнайтед» — € 1007 млн → € 714 млн (-29,1%)
8. «Тоттенхэм Хотспур» — € 787 млн → € 560 млн (-28,8%)
9. «Ювентус» — € 783 млн → € 561 млн (-28,4%)
10. «Ливерпуль» — € 1405 млн → € 1052 млн (-25,1%)
При подсчётах составов учитывалась стоимость 20 самых дорогих игроков клуба.
- 30 марта 2020
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