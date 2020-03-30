CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%. Погба будет стоить € 35 млн

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии пандемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.

По подсчётом CIES, если сезон не возобновится до конца июня, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле. При этом некоторые из них подешевеют намного больше. Всё зависит от нескольких факторов: возраста футболиста, продолжительности его контракта, карьерного пути и последних выступлений.

Больше всего в цене потеряют стареющие игроки с краткосрочными соглашениями и те, кто мало выходил на поле в этом сезоне. В качестве примера Международный центр спортивных исследований приводит полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чья стоимость предположительно снизится с € 65 млн до € 35 млн.

Снижение трансферной стоимости составов европейских топ-клубов (11 марта → 30 июня)

1. «Интер» — € 773 млн → € 497 млн (-35,7%)

2. «Бавария» — € 809 млн → € 542 млн (-33,0%)

3. «Реал» — € 1100 млн → € 750 млн (-31,8%)

4. «Пари Сен-Жермен» — € 961 млн → € 659 млн (-31,4%)

5. «Барселона» — € 1170 млн → € 804 млн (-31,3%)

6. «Манчестер Сити» — € 1361 млн → € 949 млн (-30,3%)

7. «Манчестер Юнайтед» — € 1007 млн → € 714 млн (-29,1%)

8. «Тоттенхэм Хотспур» — € 787 млн → € 560 млн (-28,8%)

9. «Ювентус» — € 783 млн → € 561 млн (-28,4%)

10. «Ливерпуль» — € 1405 млн → € 1052 млн (-25,1%)

При подсчётах составов учитывалась стоимость 20 самых дорогих игроков клуба.