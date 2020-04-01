Новиков: нынешний сезон нужно доигрывать

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выразил мнение, что нынешний сезон необходимо доиграть.

«Работы меньше не стало. Постоянно просматриваем игроков, которых присылает аналитический отдел.

Ситуация сложилась так, как никто не предполагал. Посмотрим, какие решения будут приняты. Будем думать, что делать. Все легионеры находятся в Москве, ждут решения.



Нужно понимать количество времени, которое человек был без футбола. Два месяца? Тогда нужен месяц, чтобы восстановиться.



Сезон нужно доигрывать. Но при зрителях, ведь мы играем для них. Очень надеемся, что вирус кончится и мы доиграем чемпионат.



Мы ищем игроков, которые могут нас усилить. Сейчас говорить об этом рано. Вот прям сейчас решать — бесполезно. Пока есть возможность погрузиться в это, нужно делать. Будем усиливаться», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.