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Новиков пошутил, что Рыков, Комличенко и Скопинцев помогут минскому «Динамо»

Новиков пошутил, что Рыков, Комличенко и Скопинцев помогут минскому «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков в шутку рассказал, что несколько игроков клуба отправятся играть в Беларусь.

«Обязательно пять человек отправляем в Беларусь, будут играть (шутка).

Какой футбол смотрю? Посмотрел 15 минут белорусского футбола, потом выключил. Смотрю многие другие чемпионаты.

Кого бы отправил в Минск помогать минскому «Динамо»? Клинтона или Филиппа, который пропустил третий сбор. Также Рыкова. Ну и Комличенко со Скопинцевым (шутка)», — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.

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