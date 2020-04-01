Новиков пошутил, что Рыков, Комличенко и Скопинцев помогут минскому «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков в шутку рассказал, что несколько игроков клуба отправятся играть в Беларусь.



«Обязательно пять человек отправляем в Беларусь, будут играть (шутка).



Какой футбол смотрю? Посмотрел 15 минут белорусского футбола, потом выключил. Смотрю многие другие чемпионаты.



Кого бы отправил в Минск помогать минскому «Динамо»? Клинтона или Филиппа, который пропустил третий сбор. Также Рыкова. Ну и Комличенко со Скопинцевым (шутка)», — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.