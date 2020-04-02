Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

Французский полузащитник итальянского «Ювентуса» Блез Матюиди продлил контракт с клубом на один год, сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на финансовый отчёт клуба.

Соглашение было подписано ещё 14 февраля, однако клуб ещё не объявлял об этом официально. Блез Матюиди перешёл в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» 18 августа 2017 года, контракт был заключён на три года, а сумма трансфера составила € 20 млн, а заработная плата — € 3,5 млн.

В составе «Ювентуса» Матюиди дважды стал чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны. В текущем розыгрыше Серии А француз провёл за туринцев 23 матча и получил две жёлтые карточки. В том случае, если бы соглашение не было продлено, Матюиди стал бы свободным агентом летом 2016 года.