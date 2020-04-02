Мёнье: мой трансфер — это отличная инвестиция, даже если мне отрежут ногу из-за гангрены

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, поделился мнением о вариантах продолжения карьеры.

«Трансфер 28-летнего свободного агента, играющего за сборную, которая лидирует в рейтинге ФИФА, не может быть плохим, даже если мне отрежут ногу из-за гангрены. Для любого клуба это хорошая инвестиция, все это понимают. Мне непонятны слухи, связывающие меня с дортмундской „Боруссией“, „Тоттенхэмом“ или „Интером“. Не понимаю этого! Я всегда хотел остаться в Париже, но пока непонятно, будет ли продлён контракт», — приводит слова бельгийца RTBF.

Мёнье перешёл в «ПСЖ» из «Брюгге» в 2016 году. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он провёл за парижан 16 матчей.