Экс-полузащитник ЦСКА Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда опубликовал в своём «твиттере» обращение к медицинским работникам и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом.

«Я хочу обратиться к врачам, медсёстрам и всем медицинским работникам в мире. Я не могу представить, как тяжело вы работали в последние несколько недель, это просто сумасшедшее время. Мы здоровы и счастливы потому, что вы отлично справляетесь, спасибо. Мы не можем отблагодарить вас сполна, мне жаль, что я не могу сделать многого для вас. Но моё сердце с вами, я действительно хочу поддержать вас, поэтому давайте преодолеем этот кризис вместе. Мы можем это сделать, давайте верить», – сказал Хонда.

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.