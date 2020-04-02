Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-полузащитник ЦСКА Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Экс-полузащитник ЦСКА Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом
Футбол / Южная Америка 0

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда опубликовал в своём «твиттере» обращение к медицинским работникам и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом.

«Я хочу обратиться к врачам, медсёстрам и всем медицинским работникам в мире. Я не могу представить, как тяжело вы работали в последние несколько недель, это просто сумасшедшее время. Мы здоровы и счастливы потому, что вы отлично справляетесь, спасибо. Мы не можем отблагодарить вас сполна, мне жаль, что я не могу сделать многого для вас. Но моё сердце с вами, я действительно хочу поддержать вас, поэтому давайте преодолеем этот кризис вместе. Мы можем это сделать, давайте верить», – сказал Хонда.

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.

Футболисты ЦСКА готовы пойти на сокращение зарплат
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020