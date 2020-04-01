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Футболисты ЦСКА готовы пойти на сокращение зарплат

Футболисты ЦСКА готовы пойти на сокращение зарплат
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что руководство клуба уже договорилось с игроками о временном снижении зарплат из-за приостановки сезона.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чём-то уступать. То есть проблем в данном вопросе не возникнет», — приводит слова гендиректора «армейцев» «Спорт-экспресс».

Бабаев сказал также, что ЦСКА выступает за вариант с проведением оставшихся матчей нынешней кампании. При этом управленец выразил мнение, что сезон возобновится не раньше июня.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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