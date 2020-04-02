«Аякс» напомнил Рамосу о прошлогоднем вылете «Реала». Тот ответил фото с 4 кубками ЛЧ

Пресс-служба «Аякса» и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обменялись колкостями в «Твиттере».



Сначала амстердамцы опубликовали фото капитана «сливочных» и своего нападающего Душана Тадича, напомнив испанцу о вылете его команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в прошлом сезоне.



Тогда Серхио в матче в Нидерландах (2:1) специально получил жёлтую карточку, чтобы, пропустив ответную встречу, вернуться на поле в четвертьфинале. Однако в Мадриде «Реал» потерпел поражение со счётом 1:4, а Тадич стал одним из главных героев матча.

Рамос не оставил без внимания пост «Аякса» и опубликовал фотографии с четырьмя кубками Лиги чемпионов, которые он вместе с «Реалом» завоевал за пять лет.

Напомним, «Аякс» после победы над «Реалом» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов прошёл «Ювентус», а в полуфинале уступил «Тоттенхэм Хотспур». Лондонцы в решающем матче проиграли «Ливерпулю».