«Аякс» напомнил Рамосу о прошлогоднем вылете «Реала». Тот ответил фото с 4 кубками ЛЧ

Пресс-служба «Аякса» и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обменялись колкостями в «Твиттере».
Сначала амстердамцы опубликовали фото капитана «сливочных» и своего нападающего Душана Тадича, напомнив испанцу о вылете его команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в прошлом сезоне.
Тогда Серхио в матче в Нидерландах (2:1) специально получил жёлтую карточку, чтобы, пропустив ответную встречу, вернуться на поле в четвертьфинале. Однако в Мадриде «Реал» потерпел поражение со счётом 1:4, а Тадич стал одним из главных героев матча.
Рамос не оставил без внимания пост «Аякса» и опубликовал фотографии с четырьмя кубками Лиги чемпионов, которые он вместе с «Реалом» завоевал за пять лет.
Напомним, «Аякс» после победы над «Реалом» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов прошёл «Ювентус», а в полуфинале уступил «Тоттенхэм Хотспур». Лондонцы в решающем матче проиграли «Ливерпулю».
- 2 апреля 2020
-
13:26
-
13:21
-
13:17
-
13:06Сёмин отреагировал на слова Геркуса Эксклюзив
-
12:59
-
12:48
-
12:22
-
12:16
-
12:01
-
11:58
-
11:41
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:37
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
07:39
-
07:23
-
06:40
-
06:14