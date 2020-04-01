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«Реал» уверен, что футбол не вернётся, пока не найдут вакцину или лечение от коронавируса

«Реал» уверен, что футбол не вернётся, пока не найдут вакцину или лечение от коронавируса
Футбол / Испания 0

В «Реале» рассказали, когда могут возобновиться футбольные матчи, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

По данным источника, в «Реале» уверены, что футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина от коронавируса. Сообщается, Ла Лига не планирует отбрасывать планы доиграть сезон. Однако, «Реал» не верит в такое развитие событий. При этом, мадридский клуб пессимистично настроен не только на возвращение к играм, но и на проведение групповых тренировок а главный тренер клуба Зинедин Зидан уже думает о следующем сезоне.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

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