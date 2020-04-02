Шунин: сейчас тренируюсь в подвале дома – оборудовал гараж в тренажёрный зал

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как тренируется дома во время приостановки чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

«После матча с «Ахматом» мы полетели не в Москву, а в Сочи – нам сказали, что в Москве много заболевших коронавирусом. А когда о приостановке чемпионата стало известно официально, мы вернулись в Москву, и я уехал на дачу. Так что уже больше двух недель нахожусь за городом, стараюсь никуда не выходить, а тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж, который сейчас оборудован в небольшой тренажёрный зал. Всей командой мы занимаемся с тренером по физподготовке по видеосвязи. Клуб позаботился о нас и привёз весь спортивный инвентарь: коврики, резину, велосипеды. Занимаемся где-то по полтора часа. Рад, что мы хотя бы так поддерживаем форму. Планирую ещё заказать площадку workout, чтобы тренироваться во дворе.



Конечно, пауза в чемпионате никого не радует – мы долго готовились и неплохо стартовали. Но раз в мире происходит такое, нужно соблюдать правила. И если мы будем это делать, всё наладится», – сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.