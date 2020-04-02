Алиев: мой самый дорогой секс был за $1 тыс. Жена тогда была у меня, ну и что?

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, что он платил женщинам за секс.
«Секс за деньги был. Не скрываю. Самый дорогой – $1 тыс. Это было и в России, и на Украине. А в «Эгоисте» (ночной клуб в Москве. — Прим. «Чемпионата») — да ты что?! Когда было плохое настроение, я мог туда заехать.
Почему это неправильно? Ну была у меня жена тогда. И что такого? Туда приезжали многие футболисты и хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов, кого угодно. Там было интересно. Туда приезжали не только на секс, а и посидеть, пообщаться. Это в Москве. Как я мог девушку куда-то водить? У меня же была жена. Чтобы потом увидели и пошли эти разговоры? Зачем это мне? — сказал Алиев в интервью каналу «Кент» в YouTube.
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:10
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:07
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:19
-
18:17
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:37
-
17:18
-
17:14
-
16:55