Алиев: мой самый дорогой секс был за $1 тыс. Жена тогда была у меня, ну и что?

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, что он платил женщинам за секс.

«Секс за деньги был. Не скрываю. Самый дорогой – $1 тыс. Это было и в России, и на Украине. А в «Эгоисте» (ночной клуб в Москве. — Прим. «Чемпионата») — да ты что?! Когда было плохое настроение, я мог туда заехать.



Почему это неправильно? Ну была у меня жена тогда. И что такого? Туда приезжали многие футболисты и хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов, кого угодно. Там было интересно. Туда приезжали не только на секс, а и посидеть, пообщаться. Это в Москве. Как я мог девушку куда-то водить? У меня же была жена. Чтобы потом увидели и пошли эти разговоры? Зачем это мне? — сказал Алиев в интервью каналу «Кент» в YouTube.