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Чемпионат Италии может возобновиться 24 мая, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад

Чемпионат Италии может возобновиться 24 мая, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад
Футбол / Италия 0

В Италии ведётся работа над планом по возобновлению спортивных мероприятий, и в частности, розыгрыша Серии А, в мае.

План разрабатывают Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора, сообщает Adnkronos. Сезон может возобновиться 24 или 31 мая, а тренировки команд — 3 мая. Это произойдёт в том случае, если эпидемия коронавируса пойдёт на спад. В данный момент в стране замедлились темпы роста числа новых заболевших.

Перед возобновлением тренировок игроки и их ближайшие родственники пройдут тест на коронавирус и отправлены на самоизоляцию, пока не будет результатов. Тренировки возобновятся, если все тесты покажут отрицательный результат.

Чемпионат Италии-2019/2020 приостановлен из-за коронавируса после 26 тура. В данный момент лидирует «Ювентус» с 63 очками. На втором месте «Лацио», в активе которого 62 очка.

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