Инфантино: футбол после коронавируса станет более объединяющим
Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как изменится футбол после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Футбол обязательно вернётся, и когда это случится, мы поймём что кошмар закончился. И отпразднуем все вместе. Но очевидно одно: футбол будет совсем другим. Этот урок должны усвоить и вы, и я. Футбол станет более социальным, объединяющим. Он будет в больше степени, чем раньше, привязан к отдельным странам, но вместе с тем ещё более глобальным. Из него уйдёт заносчивость, а доброжелательности придёт. Мы станем лучшее, человечнее и внимательнее к вечным, самым важным ценностям», — приводит слова Ифантино Reuters.
Джанни Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
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