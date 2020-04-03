Инфантино: футбол после коронавируса станет более объединяющим

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, как изменится футбол после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Футбол обязательно вернётся, и когда это случится, мы поймём что кошмар закончился. И отпразднуем все вместе. Но очевидно одно: футбол будет совсем другим. Этот урок должны усвоить и вы, и я. Футбол станет более социальным, объединяющим. Он будет в больше степени, чем раньше, привязан к отдельным странам, но вместе с тем ещё более глобальным. Из него уйдёт заносчивость, а доброжелательности придёт. Мы станем лучшее, человечнее и внимательнее к вечным, самым важным ценностям», — приводит слова Ифантино Reuters.

Джанни Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.