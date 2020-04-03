«Манчестер Сити» надеется, что слушание по апелляции на исключение из ЛЧ состоится

Руководство английского «Манчестер Сити» надеется, что слушание в Спортивном арбитражном суде по апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится в мае-июне и пройдёт в формате видеоконференции, сообщает The Athletic.

Клуб уже выразил полную готовность на слушание в дистанционном формате и хочет, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Пока, однако, апелляция «Сити» не включена в список 18 дел, которые запланированы судом к рассмотрению с 23 апреля по 26 июня.

В феврале 2020 года «Манчестер Сити» был на два года отстранён от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. В Лиге чемпионов сезона-2019/2020, приостановленного из-за пандемии коронавируса, «Сити» вышел в 1/8 финала и обыграл мадридский «Реал» в первом матче этой стадии со счётом 2:1.