«Манчестер Сити» надеется, что слушание по апелляции на исключение из ЛЧ состоится

Руководство английского «Манчестер Сити» надеется, что слушание в Спортивном арбитражном суде по апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится в мае-июне и пройдёт в формате видеоконференции, сообщает The Athletic.
Клуб уже выразил полную готовность на слушание в дистанционном формате и хочет, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Пока, однако, апелляция «Сити» не включена в список 18 дел, которые запланированы судом к рассмотрению с 23 апреля по 26 июня.
В феврале 2020 года «Манчестер Сити» был на два года отстранён от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. В Лиге чемпионов сезона-2019/2020, приостановленного из-за пандемии коронавируса, «Сити» вышел в 1/8 финала и обыграл мадридский «Реал» в первом матче этой стадии со счётом 2:1.
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