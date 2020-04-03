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«Лацио» не будет продавать Иммобиле дешевле, чем за € 80 млн

«Лацио» не будет продавать Иммобиле дешевле, чем за € 80 млн
Футбол / Италия 0

Итальянский «Лацио» готов расстаться с форвардом Чиро Иммобиле, а стоимость трансфера оценивает в сумму не менее € 80 млн, сообщает Tuttosport.

В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и английский «Эвертон». Иммобиле — лучший бомбардир текущего розыгрыша Серии А. Форвард провёл за «Лацио» 26 матчей и забил 27 мячей. В составе римского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Ранее Иммобиле выступал за «Ювентус», «Сиену», «Дженоа», «Торино», «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Севилью». За сборную Италии Иммобиле провёл 39 матчей и забил в них 10 мячей.

«Лацио» после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на одно очко. Из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира приостановлен.

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