«Лацио» не будет продавать Иммобиле дешевле, чем за € 80 млн

Итальянский «Лацио» готов расстаться с форвардом Чиро Иммобиле, а стоимость трансфера оценивает в сумму не менее € 80 млн, сообщает Tuttosport.

В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и английский «Эвертон». Иммобиле — лучший бомбардир текущего розыгрыша Серии А. Форвард провёл за «Лацио» 26 матчей и забил 27 мячей. В составе римского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Ранее Иммобиле выступал за «Ювентус», «Сиену», «Дженоа», «Торино», «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Севилью». За сборную Италии Иммобиле провёл 39 матчей и забил в них 10 мячей.

«Лацио» после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на одно очко. Из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира приостановлен.