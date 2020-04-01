Директор «Лацио» о мерах «Юве»: когда слышу об этике и морали, то чувствую запах лицемерия

Директор по коммуникациям «Лацио» Артуро Диаконале рассказал о ситуации в итальянском футболе из-за пандемии коронавируса.
«Мир футбола нуждается в здравом смысле. Никто не говорит, что коронавируса не существует, но следует сказать, что он не может помещать вернуться в нормальное русло. Призывы о том, что чемпионат уже не будет доигран могут привести к падению котировок на биржах. Проблема в том, что кто-то покрывает себя лицемерием, преследуя свои интересы.
Экономия «Ювентуса» в € 90 млн? Клуб позаботился о своих интересах, команде удастся сбалансировать или укрепить свой баланс. Однако, было бы лучше, если бы они согласовали это с другими клубами и игроками, чтобы это было общей мерой. Когда я слышу слишком много внимания этике и морали, я не кладу руку на пистолет, но чувствую запах лицемерия. Достаточно этой этики, которая скрывает другие вещи», — приводит слова Диаконале Tuttosport.
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