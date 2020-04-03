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«Тоттенхэм» планирует существенно сократить трансферный бюджет из-за кризиса

«Тоттенхэм» планирует существенно сократить трансферный бюджет из-за кризиса
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» намерен существенно сократить трансферный бюджет из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

Ранее главный тренер «шпор» Жозе Моуринью провёл встречу с президентом клуба Даниэлем Леви и главным скаутом Стивом Хитченом, во время которой обсуждались варианты усиления состава в летнее трансферное окно. Однако позже ситуация изменилась.

По информации источника, кризис может серьёзно отразиться на прогнозируемом бюджете «Тоттенхэме». В связи с этим клуб планирует сократить некоторые статьи расходов, в число которых войдёт трансферный бюджет.

Напомним, «Тоттенхэм» уже объявил о сокращении зарплат сотрудников в апреле и мае на 20% из-за приостановки сезона, которая произошла в связи с пандемией коронавируса.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.

«Тоттенхэм» сократил зарплаты сотрудников из-за приостановки сезона
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