Кокорин: в «Сочи» всё нападение понимающее

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым прокомментировал игру полузащитника сочинцев Андрея Мостового.
«Как играется с Мостовым? Хорошо играется. На сборах он хорошо смотрелся. Вообще в команде всё нападение понимающее. В „Зените“ у Мостового вряд ли бы было столько возможностей? Сто процентов», — сказал Кокорин.
Мостовой — воспитанник московского футбола. Полузащитник два с половиной года перед выпуском провёл в «Локомотиве». В 2015-м играл за молодёжный состав «железнодорожников», после чего перешёл в команду Профессиональной футбольной лиги из подмосковного города Долгопрудный, затем выступал за «Химки».
Мостовой присоединился к «Зениту» зимой 2019 года. В июле полузащитник на правах аренды перешёл в «Сочи».
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