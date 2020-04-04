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Кокорин: в «Сочи» всё нападение понимающее

Кокорин: в «Сочи» всё нападение понимающее
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым прокомментировал игру полузащитника сочинцев Андрея Мостового.

«Как играется с Мостовым? Хорошо играется. На сборах он хорошо смотрелся. Вообще в команде всё нападение понимающее. В „Зените“ у Мостового вряд ли бы было столько возможностей? Сто процентов», — сказал Кокорин.

Мостовой — воспитанник московского футбола. Полузащитник два с половиной года перед выпуском провёл в «Локомотиве». В 2015-м играл за молодёжный состав «железнодорожников», после чего перешёл в команду Профессиональной футбольной лиги из подмосковного города Долгопрудный, затем выступал за «Химки».

Мостовой присоединился к «Зениту» зимой 2019 года. В июле полузащитник на правах аренды перешёл в «Сочи».

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