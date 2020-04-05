ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Мостовым — после 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Седьмой инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 5 апреля, начало — в 20:00 мск.
К нам в виртуальные гости придёт бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. С ним пообщается Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Мостовым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых футболист дважды завоевал титул чемпиона СССР. Александр также успел поиграть за такие клубы, как «Бенфика», «Канн», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». С 1990 по 1991 год игрок вызывался в сборную СССР, с 1992 по 2004 год – в сборную России.
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