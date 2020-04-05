Влашич показал, как отрабатывает удары по воротам во время паузы в чемпионате. Видео
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич на своей странице в «Инстаграме» показал, как тренирует удары по воротам во время паузы в Российской Премьер-Лиге, которая продлится до 31 мая.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В этом сезоне Влашич выступил в составе ЦСКА в 30 матчах на клубном уровне. Хорватский полузащитник стал автором 8 забитых мячей и 6 результативных передач.
В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
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