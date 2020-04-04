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Фернандес назвал самых матерящихся игроков ЦСКА

Фернандес назвал самых матерящихся игроков ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кто из партнёров по команде чаще всего прибегает к ненормативной лексике.

«Набабкин, Дзагоев. Я регулярно слышу, как произносятся матерные слова, но сам их стараюсь не употреблять. С того момента, как я пришёл в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то такому научить. Возможно, раньше это был Игнашевич.

Первое матерное слово? Сейчас я не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я человек спокойный, не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого лагеря», — заявил Фернандес в интервью пресс-службе клуба на официальном канале ЦСКА в YouTube.

Также Марио ответил и на другие вопросы пресс-службы клуба, в частности рассказав, кто из одноклубников мог бы стать блогером, тренером, стенд-апером и политиком.

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