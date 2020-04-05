«Ювентус» интересуется Кейном. «Тоттенхэм» оценивает игрока в € 120 млн

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну, утверждает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб оценивает форварда не менее чем в € 120 млн. Сам футболист не исключает вероятности ухода, так как сомневается в возможности «Тоттенхэм Хотспур» выигрывать трофеи.

Впрочем, сумма трансфера, а также зарплата игрока, которая составляет порядка € 12 млн в год, можно оказаться слишком высокой для туринцев.

26-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.