Владелец «Чайки»: если государство не поможет, то в России останется три клуба

Владелец песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка выразил мнение, что клубы ФНЛ не сильно пострадают от приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

«Ждём развития ситуации, как и все остальные. У нас всё нормально, всё под контролем. Ребят отпустили до 1 мая. Надеемся, что сезон возобновится как можно раньше и что команда уже в мае сможет приступить к тренировкам.



Два месяца вылетают у топ-клубов — «Спартака», ЦСКА и других. А в ФНЛ всё равно никто ничего бы не заработал. Возобновится нынешний сезон или нет, в данном ракурсе не слишком существенно. Другой вопрос, что нагрузка идёт на бизнес. Надеемся, государство нам в дальнейшем поможет, иначе может рухнуть вообще всё — тогда в стране останутся три клуба. Но мы настроены позитивно.



Сейчас даже РФС и УЕФА не знают, как будет развиваться ситуация. Давайте доживём хотя бы до 30 апреля. Каждый день происходят какие-то новые события. Как и у всех клубов, у нас есть определённые трудности, но и футболисты, и администрация походят к сложившейся ситуации с ясной головой. Когда наступит время решать по контрактам, то будем решать. Пока об этом не думали. Сидим дома, изолировались и тренируемся на местах. Надеюсь, с игроками всегда найдём компромисс, чтобы договориться», — приводит слова Чайки «Матч ТВ».