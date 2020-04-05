«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток

Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
Клуб оштрафует футболиста на £ 250 тыс. (€ 283 тыс.), сообщает Mirror. Недельный заработок Уолкера составляет около £ 110 тыс.(€ 124 тыс.)
Ранее Уолкер публично извинился за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
Девушки прибыли в дом футболиста в Хейле и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.
- 5 апреля 2020
-
20:48
-
20:47
-
20:38
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
20:05
-
19:59
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:13
-
18:56
-
18:54
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
17:55
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
16:56
-
16:47
-
16:38
-
16:28
-
16:18
-
16:08
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:28