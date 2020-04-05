«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток

Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.

Клуб оштрафует футболиста на £ 250 тыс. (€ 283 тыс.), сообщает Mirror. Недельный заработок Уолкера составляет около £ 110 тыс.(€ 124 тыс.)

Ранее Уолкер публично извинился за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.



Девушки прибыли в дом футболиста в Хейле и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.