Уолкер публично извинился за вызов проституток во время карантина

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер публично извинился за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.

«Хочу воспользоваться возможностью, чтобы публично извиниться за то, что сделал на прошлой неделе. Понимаю, что я, как профессиональный футболист, являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед своей семьёй, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвёл их», — цитирует Уолкера The Guardian.

Девушки прибыли в дом футболиста в Хейле и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.