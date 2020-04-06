Шалимов: когда коронавирус вам стучится в дверь, подумайте, кого вы обидели

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился своим мнением о пандемии коронавируса.
«Когда коронавирус вам стучится в дверь, обороняйтесь и подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули. Кого поддержали, кому помогли и когда были самим собой, несмотря ни на что. Подумайте, время есть!» — написал Шалимов в своём «инстаграме».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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