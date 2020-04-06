«Интер» отказался включить двух игроков «Барселоны» в сделку по Мартинесу
Миланский «Интер» ведёт переговоры с каталонской «Барселоной» о продаже нападающего Лаутаро Мартинеса. Сине-гранатовые предложили включить в сделку двух своих игроков, но чёрно-синие ответили отказом, сообщает Mundo Deportivo.
Речь идёт о защитниках Хуниоре Фирпо и Нелсоне Семеду. «Барселона» пока не готова заплатить запрашиваемую сумму за Мартинеса, поэтому пытается её снизить добавлением в трансфер своих футболистов.
Лаутаро выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 22-летнего аргентинца оценивается в € 80 млн.
«Интер» не сумел подписать новый контракт с Мартинесом. Игрок хочет уйти в «Барселону»
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